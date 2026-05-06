Nella provincia, i Carabinieri hanno effettuato un blitz che ha portato alla denuncia di nove persone. Tra le persone coinvolte, alcune sono state trovate alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool. In particolare, è stato segnalato un caso di un uomo che ha guidato un trattore dopo il ritiro della patente. Chi si rifiuta di sottoporsi al test alcolometrico rischia sanzioni amministrative e penali.

? Cosa scoprirai Chi ha guidato un trattore dopo il ritiro della patente?. Quali sanzioni rischia chi rifiuta il test alcolometrico?. Come sono state identificate le auto di lusso sequestrate?. Perché le pene aumentano drasticamente dopo le ore 22?.? In Breve Controlli nelle zone di Maniago, Polcenigo, Brugnera, Pinzano e San Giorgio della Richinvelda.. Sanzioni per alcol tra 543 e 6.000 euro con arresto fino a un anno.. Un settantacinquenne di Polcenigo guidava un trattore Same dopo il ritiro della patente.. Un uomo di 54 anni a Maniago ha rifiutato i test con sequestro Porsche.. Nove conducenti sono stati denunciati e hanno perso la patente dopo le operazioni di controllo dei Carabinieri nelle strade della provincia di Pordenone, Sacile e Spilimbergo nelle ultime tre settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri: 9 denunciati tra alcol e droga in provincia

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