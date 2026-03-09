A Alba Adriatica, durante controlli straordinari, i Carabinieri hanno fermato quattro guidatori tra cui due giovani con precedenti noti. Sono stati verificati stati di alterazione da alcol e sostanze stupefacenti. Le operazioni si sono svolte nel cuore della Val Vibrata, nelle zone dell’Abruzzo interno, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade.

Nel cuore della Val Vibrata, tra le colline dell’Abruzzo interno, i Carabinieri hanno scovato conducenti sotto l’effetto di alcol e stupefacenti durante operazioni straordinarie. Tre automobilisti sono stati privati della patente per eccesso di alcol, mentre un quarto è risultato positivo ai cannabinoidi. L’intervento si è esteso anche alla costa, dove due giovani con precedenti penali per reati contro il patrimonio sono stati individuati in zone residenziali di Alba Adriatica. Queste azioni mirano a prevenire la criminalità predatoria e garantire la sicurezza stradale in un territorio che soffre spesso di spopolamento e fragilità sociale. Sicurezza integrata tra mare e montagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alba Adriatica: 4 guidatori fermati, 2 giovani con precedenti scoperti

