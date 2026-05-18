Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia stanno eseguendo un’operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Durante il blitz, sono state messe in atto misure cautelari nei confronti di 19 persone coinvolte in attività legate alla criminalità organizzata. L’intervento coinvolge anche altre province, con perquisizioni e controlli in diverse abitazioni e attività commerciali. L’operazione prosegue con l’obiettivo di smantellare una rete criminale operante sul territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalle prime ore della mattinata è in corso una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ed eseguita dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Il provvedimento riguarda 19 persone, destinatarie di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura distrettuale antimafia capitolina. Le attività si stanno svolgendo tra Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno e diverse province italiane, tra cui Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara. I militari sono impegnati in contemporanee operazioni di esecuzione dei provvedimenti e perquisizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Blitz antimafia tra Aprilia e altre province: misura cautelare per 19 persone

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