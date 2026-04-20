Blitz antimafia all' alba elicotteri in volo su Sperone e Brancaccio | fermate 32 persone

All’alba, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione antimafia tra i quartieri Sperone e Brancaccio. Durante le operazioni sono stati impiegati elicotteri e numerosi mezzi sul territorio. Sono state fermate 32 persone, tutte sottoposte a provvedimenti giudiziari con accuse di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L’azione è stata coordinata dal Reparto operativo, dalla squadra mobile e dall’unità dello Sco.

Operazione antimafia all’alba tra Sperone e Brancaccio. I carabinieri del Reparto operativo e gli agenti di polizia della squadra mobile e dello Sco, hanno fermato 32 persone accusate a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione e spaccio di droga. Nel corso della notte sono state.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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