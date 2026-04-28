Nella città di Nola, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione antidroga su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, arrestando 23 persone. L’indagine ha portato allo smantellamento di un’organizzazione coinvolta nel traffico di stupefacenti e armi, con legami nel Nolano, in Italia e all’estero. L’azione si inserisce in un’attività di contrasto alle attività illecite del clan Russo.

Operazione della Polizia di Stato su disposizione della DDA di Napoli: sgominata un’organizzazione attiva nel Nolano con ramificazioni in Italia e all’estero. Contestati traffico di droga, spaccio, armi e aggravante mafiosa.. Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Nola, blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arresti per traffico di stupefacenti e armi

Notizie correlate

Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan RussoVentitré persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel Nolano.

Leggi anche: Vendita di droga per il clan Russo, maxi-blitz nell’agro nolano: 23 arresti

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan Russo; Vendita di droga per il clan Russo, maxi-blitz nell’agro nolano: 23 arresti; Nola, blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arresti per traffico di stupefacenti e armi - Punto!.

Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan RussoL’organizzazione sarebbe stata strutturata e radicata nel territorio nolano, con collegamenti anche fuori regione e all’estero per l’approvvigionamento della droga ... napolitoday.it

Blitz antidroga all'alba, 21 misure cautelariFIRENZE: La polizia ha smantellato un'associazione a delinquere dedita al traffico di hashish e cocaina importate da Spagna e Marocco. Come operava la banda ... toscanamedianews.it

Telesveva. . SERIE D | PAGANESE-NOLA 5-0 #paganese #nola #sport - facebook.com facebook