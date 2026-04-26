Domani alle 15.30 si gioca una partita decisiva tra Misano e Savignanese al campo di Misano. La sfida rappresenta una tappa importante per entrambe le squadre in vista della possibilità di ottenere la promozione. L'incontro si svolgerà in un impianto di Misano e attirerà l’attenzione di molti tifosi, pronti a sostenere le rispettive squadre in questa sfida cruciale.

? Cosa sapere Misano ospita domani alle 15.30 il match decisivo tra Misano e Savignanese al Santamonica.. La vittoria della Savignanese garantisce il primato dell'Eccellenza grazie al vantaggio di un punto.. Il Santamonica ospita domani alle 15.30 la sfida decisiva tra Misano e Savignanese per il primato dell’Eccellenza, un duello che vede le due formazioni distanti solo un punto in classifica, con gli ospiti attualmente in testa per 61 a 62 punti. L’atmosfera che si respira tra le vie di Misano e nei borghi della zona è carica di una tensione elettrica, tipica delle domeniche in cui il destino sportivo di un intero paese si decide su un prato verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eccellenza, sfida decisiva al Santamonica: si gioca la promozione

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