A Cantù si gioca una partita importante per la salvezza contro Treviso, che si svolgerà in casa. La formazione di casa punta a ottenere un risultato positivo per migliorare la posizione in classifica. La sfida vede il ritorno di Bortolani, il quale potrebbe avere un ruolo chiave nel reparto offensivo. La squadra ospite, invece, conta sulla velocità dei suoi esterni, che rappresentano un elemento centrale nel tentativo di sbloccare il risultato.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il ritorno di Bortolani l'equilibrio tattico di De Raffaele?. Chi riuscirà a contenere la velocità degli esterni del Treviso?. Quali sono le statistiche che hanno reso i precedenti tra le due squadre così equilibrati?. Cosa accadrà in classifica se il Cantù non riuscirà a vincere oggi?.? In Breve Scontro tra De Raffaele e Nicola con un pareggio storico tra i tecnici.. Bortolani e Green tornano in campo dopo le prestazioni passate contro Treviso.. Weber segnò 21 punti e Olisevicius 18 nella precedente sfida dell'andata.. Sneed e Gilyard hanno segnato rispettivamente 16 e 15 punti all'ultimo derby.. Alle ore 17:00 di questa domenica 03 maggio 2026, il palazzetto di Cantù ospiterà la sfida decisiva contro la Nutribullet Treviso per determinare le sorti della salvezza in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantù, sfida decisiva a casa: si gioca la salvezza contro Treviso

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