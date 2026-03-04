Non ha finito gli studi ma lavora come aiuto cuoco sì alla conversione del permesso di soggiorno

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha deciso di annullare la decisione della Prefettura di Perugia, che aveva rifiutato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno di un lavoratore straniero. L'uomo, che non ha completato gli studi, lavora come aiuto cuoco e ora ha ottenuto l'autorizzazione a cambiare il suo permesso. La pratica sarà riesaminata dall’ente competente.

Il Tar dell'Umbria "bacchetta" la Prefettura: "Domanda presentata in tempo, si può modificare il documento da motivi di studio a lavorativo" Il ricorrente, un extracomunitario, era entrato in Italia con un permesso per motivi di studio. Dopo aver iniziato a lavorare come inserviente di cucina e aver ottenuto un primo rinnovo del permesso per motivi di studio, nel novembre 2023 aveva ottenuto un contratto a tempo indeterminato. A questo punto, si era attivato per convertire il titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Tuttavia, la prima domanda, presentata tramite un patronato, era stata inviata per errore alla Questura di Perugia invece che allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, l'unico ufficio competente per le conversioni.