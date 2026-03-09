Sguardi sulla montagna – I piedi hanno sempre ragione – In cammino sulla Via Francigena da Lucca a Roma

La Sezione CAI di Sacile organizza una serata culturale intitolata “I piedi hanno sempre ragione – In cammino sulla via Francigena da Lucca a Roma”, presentata da Gianluca Dal Cin. L’evento si svolge incentrato sulla storia e le esperienze del percorso, coinvolgendo il pubblico con racconti e immagini legate alla tradizione della via francigena. La serata si inserisce nelle iniziative culturali promosse dall'associazione sul territorio.

La Sezione CAI di Sacile attiva sul territorio con escursioni, manutenzione dei sentieri e iniziative culturali, invita tutti alla serata culturale presentata da Gianluca Dal Cin dal titolo "I PIEDI HANNO SEMPRE RAGIONE – In cammino sulla via Francigena da Lucca a Roma"."I PIEDI HANNO SEMPRE RAGIONE" è il diario di un cammino intrapreso in solitaria, ma tramutatosi presto in esperienza condivisa insieme a uno sparuto gruppo di pellegrini bruciati dal sole durante una delle estati più torride di sempre.All'inizio l'attenzione del pellegrino si focalizza su questioni pratiche, come lo zaino, la lunghezza delle tappe, la scelta di dove dormire.