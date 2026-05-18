Il presidente della federazione ha commentato l'utilizzo dei fondi pubblici destinati al settore sportivo, affermando che devono essere riservati al tennis. Sono state sollevate domande riguardo all'acquisto di una società editoriale con risorse pubbliche, considerando le difficoltà del settore della stampa. La discussione si concentra sulle motivazioni e sulla legittimità di impiegare fondi pubblici in ambiti diversi da quelli sportivi, in particolare in un settore in crisi come quello editoriale.

? Domande chiave Perché la federazione usa fondi pubblici per comprare una società editoriale?. Come giustifica Binaghi l'investimento in un settore in crisi come la carta stampata?. Quali rischi corre il budget per gli atleti con questa operazione commerciale?. Chi trarrà vantaggio reale dalle sinergie tra tennis e il gruppo Leonardis?.? In Breve Investimento di 5 milioni tramite Sportcast per il 6,7% della società Sae.. Gruppo guidato da Alberto Leonardis che ha rilevato la testata da Gedi.. I 16 milioni di Sport e Salute restano vincolati al tennis nazionale.. Valutazione della società editoriale torinese stimata in quasi 75 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Binaghi sulla quota Sae: ‘I fondi pubblici sono per il tennis

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