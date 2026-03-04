Binaghi | Grazie ai prezzi alti dei biglietti portiamo il tennis a tutti

Il presidente della Fitp ha dichiarato al Forum Ambrosetti che i prezzi elevati dei biglietti contribuiscono a rendere il tennis accessibile a un pubblico più ampio. Ha spiegato che questa strategia, seppur apparente come un metodo elitario, aiuta a promuovere la diffusione dello sport tra diverse fasce di spettatori. La sua affermazione si concentra sulla relazione tra costi e popolarità del tennis.

Diretto come nessuno mai. Ma se si ha la pazienza di ascoltare con attenzione il presidente della Fitp Angelo Binaghi, andando oltre certe parole che in questo mondo di perbenisti rischiano di risultare poco politically correct, si intercetta una visione chiara e assolutamente apprezzabile del presente e del futuro del tennis. Al convegno "Forum Osservatorio Valore Sport", organizzato da The European House - Ambrosetti al Salone d'Onore del Coni, Binaghi è seduto accanto al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. E il suo discorso parte proprio dal confronto con il mondo del pallone. "Il calcio ha oltre 21 milioni di appassionati, il tennis è in continua crescita e ne ha ora qualcosa in più di 19 milioni.

