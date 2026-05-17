Il ministro dello sport ha commentato le critiche rivolte al settore tennistico circa la mancanza di fondi pubblici, affermando che il tennis ha dimostrato di saper attrarre risorse private. La conversazione si è incentrata sui futuri Internazionali di Roma nel 2026, con il ministro che ha sottolineato come nessuno possa lamentarsi della disponibilità di finanziamenti, evidenziando che il supporto pubblico non è l’unico modo per sostenere il settore. La discussione si è svolta in risposta alle affermazioni di un rappresentante del comitato organizzatore.

“Il tennis ha dimostrato di saper mobilitare le risorse private, questo governo ha messo a disposizione, lo farà fino alla fine del suo mandato, la quantità più rilevante di risorse pubbliche destinate allo sport in generale, con dei criteri anche oggettivi, quindi io credo che nessuno si possa lamentare”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, rispondendo al presidente della Fitp Angelo Binaghi, che ha lamentato lo scarso afflusso di fondi pubblici nel tennis. “Possiamo sempre migliorare – ha proseguito il ministro – soprattutto nella qualità dei luoghi, a partire dagli stadi, però nel complesso credo che quello che questo governo ha fatto per lo sport in generale rappresenta una scienza alla quale corrispondono le eccellenze sportive, quindi i grandi campioni, le grandi campionesse, i grandi avvenimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Abodi risponde a Binaghi: "Pochi fondi al tennis? Nessuno può lamentarsi"

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