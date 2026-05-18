Dopo gli Internazionali di Roma, Angelo Binaghi si lascia andare a dichiarazioni apparse come molto energiche. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo, segnato dalle vittorie di Sinner nel singolare, a cinquant’anni dal successo di un altro tennista italiano, e da quelle di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. La soddisfazione per i risultati ottenuti e l’atmosfera generale sembra aver spinto Binaghi a commenti particolarmente decisi.

Angelo Binaghi non si tiene. E ne ha ben donde. Gli Internazionali di Roma sono stati un successo e non solo per le vittorie di Sinner nel singolare – a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta – e di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Domenica «è stata una giornata perfetta», ha commentato il presidente della Fitp a Radio Anch’io sport su Radio1. «All’inizio del torneo ci eravamo posti tre obiettivi: superare la soglia dei 400 mila spettatori paganti, superare il miliardo del valore dell’impatto economico del torneo sul territorio e provare a rivincere il singolare maschile dopo 50 anni. Ne abbiamo raggiunti quattro di obiettivi: siamo riusciti anche a vincere anche il doppio maschile, al quale non pensavamo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Binaghi scatenato dopo gli Internazionali e le altre pillole del giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’ipotesi Malagò per il dopo Santanchè e le altre pillole del giornoDaniela Santanchè, dopo l’avviso di sfratto di Giorgia Meloni, ha puntato i tacchi 12.

Leggi anche: Buttafuoco a reti unificate e le altre pillole del giorno

Angelo Binaghi svela: Berrettini mi aveva detto: Sinner non ce la fa piùIl presidente della Federtennis Angelo Binaghi racconta che era ormai rassegnato al forfait di Jannik Sinner a Roma, citando le parole di Matteo ... fanpage.it

Binaghi sta con i giocatori contro gli Slam: Voglio spazzare via questo monopolioTennis - ATP | Mentre campioni come Sinner, Paolini, Sabalenka e Gauff parlano di boicottare i Major per ottenere premi più equi, Binaghi sfida i monopoli storici per rendere Roma il quinto Slam ... ubitennis.com