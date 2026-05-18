Bimbo si frattura polso durante la ricreazione i genitori chiedono oltre 10mila euro alla scuola ma i giudici dicono no Famiglia costretta a pagare le spese legali

Nel febbraio del 2015, un bambino di quinta elementare si è fratturato il polso durante la ricreazione in una scuola di Palma Campania. La caduta è avvenuta dopo uno scontro con un compagno di classe nel cortile scolastico. I genitori hanno successivamente richiesto oltre 10.000 euro alla scuola come risarcimento, ma i giudici hanno respinto la richiesta. La famiglia si è trovata quindi a dover coprire le spese legali sostenute nel procedimento.

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