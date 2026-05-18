Bimbo si frattura polso durante la ricreazione i genitori chiedono oltre 10mila euro alla scuola ma i giudici dicono no Famiglia costretta a pagare le spese legali
Nel febbraio del 2015, un bambino di quinta elementare si è fratturato il polso durante la ricreazione in una scuola di Palma Campania. La caduta è avvenuta dopo uno scontro con un compagno di classe nel cortile scolastico. I genitori hanno successivamente richiesto oltre 10.000 euro alla scuola come risarcimento, ma i giudici hanno respinto la richiesta. La famiglia si è trovata quindi a dover coprire le spese legali sostenute nel procedimento.
Il caso Nel febbraio 2015, durante la ricreazione nel cortile di una scuola di Palma Campania, un bambino che frequentava la quinta elementare cadeva a terra dopo uno scontro con un compagno di classe, battendo la mano sinistra. Le conseguenze erano serie: una frattura scomposta alla metafisi distale del radio sinistro (la parte finale dell’osso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Perché lo scafoide si frattura così frequentemente – Prof. Mario Igor Rossello
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