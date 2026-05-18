Bimbo di 5 anni morto al Meyer di Firenze iniziata l'autopsia | Verificare diagnosi terapie e omissioni
Sono stati avviati gli esami autoptici sul corpo di un bambino di cinque anni deceduto all’ospedale Meyer di Firenze tra l’8 e il 9 maggio. Le autorità stanno verificando le cause della morte e stanno controllando eventuali diagnosi, terapie e omissioni che potrebbero aver influito sull’esito. I primi esami sono stati condotti per chiarire le circostanze del decesso e raccogliere elementi utili a eventuali approfondimenti. La procura ha disposto le indagini sulla vicenda.
Eseguiti i primi esami sul corpo del bimbo di 5 anni morto all'ospedale Meyer di Firenze nella notte tra l'8 e il 9 maggio. Nove sanitari sono indagati. L'autopsia disposta per accertare cause del decesso ed eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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