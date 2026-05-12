Bimbo di 5 anni morto al Meyer di Firenze nove indagati tra medici e infermieri | sabato l'autopsia

Nove sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di un bambino di cinque anni avvenuta durante un ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo era stato ricoverato per alcuni giorni a causa di frequenti dolori addominali e, sabato, si è svolta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda è sotto inchiesta per verificare eventuali responsabilità mediche.

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