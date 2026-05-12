Bimbo di 5 anni morto al Meyer di Firenze nove indagati tra medici e infermieri | sabato l'autopsia
Nove sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di un bambino di cinque anni avvenuta durante un ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo era stato ricoverato per alcuni giorni a causa di frequenti dolori addominali e, sabato, si è svolta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda è sotto inchiesta per verificare eventuali responsabilità mediche.
Nove sanitari sono indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto durante il ricovero al Meyer di Firenze, dove stava svolgendo accertamenti per frequenti dolori addominali. Sabato sarà eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Bimbo di 5 anni morto all’ospedale Meyer di Firenze: aperta inchiesta per omicidio colposo e disposta autopsiaLa Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, sulla morte del bimbo di 5 anni deceduto all'ospedale...
Tragedia al Meyer, nove indagati per la morte del bimbo di 5 anniFirenze, 12 maggio 2026 – Nove, tra medici e infermieri, sono gli indagati per la morte del bambino di 5 anni, avvenuta all’ospedale pediatrico Meyer...
Argomenti più discussi: Bimbo morto al Meyer dopo una risonanza: la Procura indaga sulle cause; Il mal di pancia, le risonanze, la tragedia nella notte: bimbo morto al Meyer, inchiesta per omicidio colposo; Firenze, bimbo di 5 anni muore all'ospedale pediatrico Meyer: era ricoverato per forti mal di pancia. La Procura apre un fascicolo per omicidio colposo; Muore a 5 anni per i 'mal di pancia', aperta una inchiesta per omicidio colposo.
Neonato di tre mesi muore soffocato nel campo rom di Ordona (Foggia) | Bimbo di 5 anni morto al Meyer: 9 indagati x.com
Bimbo di 5 anni morto in ospedale dopo mesi di dolori: aperta un’indagine ?? facebook
Vacanza con un bimbo di 6 mesi in Spagna reddit
Bimbo di 5 anni morto al Meyer: la Procura indaga 9 tra medici e infermieriSono nove gli indagati nell'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni deceduto all'ospedale pediatrico Meyer tra l'8 e il 9 maggio. La Procura di ... gonews.it