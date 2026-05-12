Bimbo di 5 anni morto al Meyer di Firenze nove indagati tra medici e infermieri | sabato l'autopsia

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di un bambino di cinque anni avvenuta durante un ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo era stato ricoverato per alcuni giorni a causa di frequenti dolori addominali e, sabato, si è svolta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda è sotto inchiesta per verificare eventuali responsabilità mediche.

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Nove sanitari sono indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto durante il ricovero al Meyer di Firenze, dove stava svolgendo accertamenti per frequenti dolori addominali. Sabato sarà eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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