Non era in grado di mangiare paziente rischia di morire soffocato con i biscotti in ospedale

Un paziente ricoverato in ospedale a Rimini ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito alcuni biscotti, nonostante le sue condizioni non consentissero di assumere cibo per bocca. L’incidente si è verificato il 7 marzo 2026 e ha messo in evidenza una situazione critica legata alla gestione dell’alimentazione del paziente. Nessun dettaglio sulle azioni intraprese successivamente è stato reso noto.

Rimini, 7 marzo 2026 – Avrebbe rischiato di morire soffocato dopo aver ingerito alcuni biscotti mentre era ricoverato in ospedale, nonostante per le sue condizioni cliniche non potesse assolutamente assumere cibo per bocca. Sarebbe questo - almeno secondo la ricostruzione fatta dai familiari - l'episodio avvenuto nel reparto post-acuti dell'ospedale di Santarcangelo, al centro di una denuncia presentata alla Procura di Rimini dall'avvocato Paolo Ghiselli, affiancato da Luisa Liguori, per conto dei parenti di un uomo riminese di settant'anni. I fatti risalgono al 6 dicembre scorso. Secondo la ricostruzione fatta dal legale della famiglia, "il paziente era affetto da g ravi patologie neurologiche e motorie tali da rendere impossibile l'alimentazione autonoma per via orale.