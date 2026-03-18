Nella serata di martedì 17 marzo, un bambino di 11 mesi è morto in casa a causa di un soffocamento. La famiglia ha chiamato i soccorsi, ma nonostante gli interventi, il piccolo non si è salvato. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. La tragedia ha colpito profondamente i genitori e chi era con lui in quel momento.

Dramma nella serata di martedì 17 marzo, quando un bambino di 11 mesi ha perso la vita dopo un improvviso malore tra le mura domestiche. Inutili i tentativi dei soccorritori e dei medici, che hanno cercato fino all’ultimo di salvargli la vita. L’allarme è scattato immediatamente e il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano già gravissime. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale. La tragedia è avvenuta a Torino, in via Capelli, nel quartiere Parella. Il bambino, di origine nigeriana, si trovava in casa con la zia, mentre la madre era ricoverata proprio all’ ospedale Maria Vittoria, in attesa di partorire un altro figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato in casa: tragedia per la famiglia

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