Aspettando Godot del Teatro delle Forchette fa incetta di premi al concorso ' San Giorgio in Scena'
Lo spettacolo “Aspettando Godot” del Teatro delle Forchette ha vinto diversi premi alla dodicesima edizione del concorso teatrale “San Giorgio in Scena”, tenutosi a Forlì. Il riconoscimento arriva dopo una serie di successi che hanno coinvolto la produzione e l’interpretazione degli attori. La rappresentazione si è distinta tra le altre partecipanti, ottenendo premi che attestano il suo livello artistico e la sua attenzione al pubblico.
Torna a Forlì carico di successi lo spettacolo “Aspettando Godot” del Teatro delle Forchette, reduce dalla dodicesima edizione del Concorso teatrale “San Giorgio in Scena”, dove ha conquistato importanti riconoscimenti che ne confermano il valore artistico e produttivo. La giuria ha assegnato il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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