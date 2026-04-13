Aspettando Godot del Teatro delle Forchette fa incetta di premi al concorso ' San Giorgio in Scena'

Lo spettacolo “Aspettando Godot” del Teatro delle Forchette ha vinto diversi premi alla dodicesima edizione del concorso teatrale “San Giorgio in Scena”, tenutosi a Forlì. Il riconoscimento arriva dopo una serie di successi che hanno coinvolto la produzione e l’interpretazione degli attori. La rappresentazione si è distinta tra le altre partecipanti, ottenendo premi che attestano il suo livello artistico e la sua attenzione al pubblico.