Il Teatro delle Forchette annuncia l'organizzazione di un laboratorio di combattimento scenico che si terrà in due giornate. L'iniziativa mira a offrire un'opportunità di formazione dedicata alle tecniche di combattimento utilizzate nel cinema e nelle scene di azione. La proposta si inserisce nel programma formativo del teatro, con l'obiettivo di approfondire aspetti pratici e tecnici legati alla rappresentazione scenica.

Il Teatro delle Forchette rilancia la propria proposta formativa con uno sguardo al mondo del cinema e dell’azione scenica. Il 13 e 14 giugno, dalle 9 alle 17, lo spazio forlivese ospiterà infatti lo “Screen Combat Workshop”, un laboratorio intensivo dedicato al combattimento scenico per teatro e audiovisivo. L’iniziativa è rivolta ad attori, performer e appassionati che desiderano approfondire una disciplina sempre più richiesta, sia sul palcoscenico sia davanti alla macchina da presa. Il workshop propone un percorso pratico e strutturato, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per costruire scene d’azione credibili, sicure ed efficaci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Teatro delle Forchette, arriva il laboratorio di combattimento scenico: due giorni di workshop

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