Secondo quanto riferito da fonti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le piattaforme digitali sono chiamate a riconoscere agli editori italiani un compenso equo per l’uso dei loro contenuti giornalistici. L’Agcom si aspetta che il Tribunale Amministrativo si allinei alla decisione della Corte di giustizia europea in merito a questa questione. La discussione riguarda il pagamento degli editori per l’utilizzo delle notizie sulle piattaforme digitali e il rispetto delle normative comunitarie.

Le piattaforme digitali devono riconoscere agli editori italiani un equo compenso per l’utilizzo dei loro contenuti giornalistici. Lo prevede la legge sul diritto d’autore del nostro Paese, e ora il principio è stato validato anche dalla giurisprudenza europea. Lo scorso 12 maggio, infatti, la Corte di Giustizia dell’Ue ha respinto il ricorso presentato da Meta contro la delibera dell’Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) che fissa i criteri e le procedure per la determinazione dell’equo compenso. La partita non è ancora chiusa: Meta aveva impugnato la delibera davanti al Tar del Lazio, che a sua volta aveva chiamato in causa i giudici europei; ora che la Corte di Lussemburgo si è pronunciata, sarà nuovamente il Tribunale amministrativo italiano a dover emettere un verdetto vincolante per le parti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Big Tech, fonti Agcom a TPI: “Sull’equo compenso agli editori ci aspettiamo che il Tar si allinei alla Corte Ue”

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