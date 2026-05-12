Corte Ue | Legittimo un equo compenso per gli editori dalle piattaforme

La Corte di giustizia europea ha stabilito che gli Stati membri possono garantire agli editori di giornali un compenso equo da parte delle piattaforme online che usano i loro contenuti. La decisione riguarda il diritto degli editori di ricevere una remunerazione adeguata, e si applica alle piattaforme digitali che condividono o ripubblicano articoli di giornale. La sentenza chiarisce che questa possibilità è legittima nel quadro delle normative europee.

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Gli Stati membri possono riconoscere agli editori di giornali il diritto a un'equa remunerazione per gli editori di giornali da parte delle piattaforme online che utilizzano i loro contenuti. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue in una sentenza riguardante un ricorso di Meta contro l'Agcom. La vicenda Il colosso tech aveva impugnato davanti al Tar una decisione dell'Autorità italiana con cui si stabilivano i criteri per definire il diritto a un'equa remunerazione a favore degli editori per l'uso online delle loro pubblicazioni, nonché un regime volto a garantire tale remunerazione. Per i giudici è invece compatibile con il diritto Ue.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Corte Ue: «Legittimo un equo compenso per gli editori dalle piattaforme» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sentenza della Corte Ue: sì all'equo compenso per gli editori se le piattaforme online utilizzano i loro contenuti Fieg: "Bene la Corte Ue sulla legittimità dell'equa remunerazione agli editori"“La decisione della Corte di Giustizia europea conferma la validità del percorso intrapreso dall’Italia per tutelare l’informazione professionale... Argomenti più discussi: Stop alle restrizioni sui diritti LGBTI+, la Corte UE boccia la legge ungherese; La Corte di Giustizia dell’Unione europea boccia, per i titolari di protezione internazionale, il requisito di 10 anni di residenza per accedere alle prestazioni di contrasto alla povertà e di inserimento lavorativo; Reddito di cittadinanza, la Corte Ue boccia il requisito della residenza da 10 anni in Italia; Reddito di cittadinanza e protezione internazionale, la Corte UE boccia il requisito dei 10 anni di residenza. Gli Stati membri possono riconoscere agli editori di giornali il diritto a un'equa remunerazione per gli editori di giornali da parte delle piattaforme online che utilizzano i loro contenuti. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue in una sentenza riguardante un ric x.com Corte UE: Legittimo un equo compenso agli editori per l’uso online dei contenuti giornalisticiLa Corte UE sul ricorso di Meta contro una decisione dell’AgCom: legittimo un equo compenso agli editori per l'uso online dei contenuti giornalistici ... eunews.it