Bici in Comune | doppio evento a Chiusi della Verna sulla mobilità dolce
A Chiusi della Verna si svolgeranno due eventi dedicati alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa, intitolata “Bici in Comune”, si terrà nel corso della giornata e coinvolgerà diverse attività legate all’uso della bicicletta e alla promozione di pratiche di mobilità dolce. Sono previsti momenti di incontro e iniziative rivolte sia ai residenti che ai visitatori, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di scelte più sostenibili per gli spostamenti quotidiani.
Arezzo, 18 maggio 2026 – Due appuntamenti tra sostenibilità, mobilità dolce e valorizzazione del territorio di Chiusi della Verna. Il progetto “Bici in Comune” entra nel vivo con un incontro pubblico in programma venerdì 22 maggio e con una pedalata intergenerazionale in calendario sabato 30 maggio che rappresenteranno nuove occasioni di incontro e partecipazione per cittadini, lavoratori, aziende e istituzioni. La comune finalità è di sensibilizzare all’utilizzo della bicicletta come strumento di benessere, socialità e sviluppo sostenibile, dando seguito alla vittoria da parte del Comune di Chiusi della Verna del bando “Bici in Comune” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento Sport, per tramite di Sport e Salute S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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