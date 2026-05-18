Bici in Comune | doppio evento a Chiusi della Verna sulla mobilità dolce

A Chiusi della Verna si svolgeranno due eventi dedicati alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa, intitolata “Bici in Comune”, si terrà nel corso della giornata e coinvolgerà diverse attività legate all’uso della bicicletta e alla promozione di pratiche di mobilità dolce. Sono previsti momenti di incontro e iniziative rivolte sia ai residenti che ai visitatori, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di scelte più sostenibili per gli spostamenti quotidiani.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – Due appuntamenti tra sostenibilità, mobilità dolce e valorizzazione del territorio di Chiusi della Verna. Il progetto “Bici in Comune” entra nel vivo con un incontro pubblico in programma venerdì 22 maggio e con una pedalata intergenerazionale in calendario sabato 30 maggio che rappresenteranno nuove occasioni di incontro e partecipazione per cittadini, lavoratori, aziende e istituzioni. La comune finalità è di sensibilizzare all’utilizzo della bicicletta come strumento di benessere, socialità e sviluppo sostenibile, dando seguito alla vittoria da parte del Comune di Chiusi della Verna del bando “Bici in Comune” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento Sport, per tramite di Sport e Salute S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Bici in Comune”: doppio evento a Chiusi della Verna sulla mobilità dolce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un incontro su progettualità e prospettive della mobilità lenta a Chiusi della VernaArezzo, 14 aprile 2026 – Un pomeriggio per condividere progettualità e prospettive di mobilità sostenibile nel Comune di Chiusi della Verna. Chiusi della Verna avvia il percorso per realizzare la Mappa di ComunitàArezzo, 9 aprile 2026 – Un percorso partecipativo per realizzare la Mappa di Comunità di Chiusi della Verna.