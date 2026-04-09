Chiusi della Verna avvia il percorso per realizzare la Mappa di Comunità

A Chiusi della Verna è stato avviato un percorso partecipativo finalizzato alla creazione della Mappa di Comunità. L’iniziativa coinvolge cittadini e amministratori locali, con l’obiettivo di raccogliere informazioni e rappresentare il territorio attraverso un processo collaborativo. La fase iniziale è stata annunciata nei giorni scorsi, con l’intento di sviluppare uno strumento che rifletta le caratteristiche e le peculiarità del paese.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Un percorso partecipativo per realizzare la Mappa di Comunità di Chiusi della Verna. Sabato 11 aprile, alle 16.30, è in programma l’incontro inaugurale di un progetto di conoscenza, valorizzazione e narrazione del territorio che coinvolgerà istituzioni, cittadini, associazioni e imprese per stimolare una condivisione di memorie, tradizioni, luoghi significativi, saperi e relazioni. L’iniziativa, ospitata dalla biblioteca comunale “Fratello Sole Sorella Luna” realizzata con fondi PNRR, è promossa dal Comune di Chiusi della Verna con il sostegno e la consulenza dell’Ecomuseo del Casentino - Banca della Memoria dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusi della Verna avvia il percorso per realizzare la Mappa di Comunità Incontri nelle scuole di Chiusi della Verna per educare all’utilizzo della biciclettaArezzo, 10 febbraio 2026 – Incontri nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni all’utilizzo della bicicletta. Le Botteghe della Salute al via nel Comune di Chiusi della VernaArezzo, 12 febbraio 2026 – Al via il progetto delle Botteghe della Salute nel Comune di Chiusi della Verna. Chiusi della Verna avvia il percorso per realizzare la Mappa di ComunitàArezzo, 9 aprile 2026 – Un percorso partecipativo per realizzare la Mappa di Comunità di Chiusi della Verna. Sabato 11 aprile, alle 16.30, è in programma l’incontro inaugurale di un progetto di conosc ... lanazione.it Le Botteghe della Salute al via nel Comune di Chiusi della VernaArezzo, 12 febbraio 2026 – Al via il progetto delle Botteghe della Salute nel Comune di Chiusi della Verna. L’amministrazione guidata dal sindaco Giampaolo Tellini ha sottoscritto un accordo di ... lanazione.it