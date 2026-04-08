Battuta jesi Una vittoria frutto di una bella prestazione C’è da lottare per finire tra le prime quattro

Nel calcio di questa giornata, l’allenatore ha commentato la vittoria ottenuta dalla squadra, sottolineando che il risultato deriva da una buona prestazione. Ha aggiunto che la squadra dovrà continuare a lottare per inserirsi tra le prime quattro posizioni. Ha anche ricordato che il finale di campionato sarà molto incerto, poiché ci sono molte sfide tra le squadre di alta classifica.

"È un finale in cui tutto può succedere essendoci tanti scontri diretti tra squadre d’alta classifica". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus, dà un’occhiata alla classifica e ai turni rimasti, stasera si giocheranno quattro gare della 12ª di ritorno con i civitanovesi che hanno anticipato a sabato scorso il turno vincendo 78-65 in casa contro Jesi. "Abbiamo giocato – spiega il coach – una gara solida in un match ricco di insidie. La mia squadra ha reagito bene alla sconfitta con Matelica facendosi trovare subito pronta e dove tutti si sono aiutati". L’unica nota stonata è stata l’ infortunio a Sorrentino. "Aspettiamo di conoscere l’esito degli esami". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Battuta jesi. "Una vittoria frutto di una bella prestazione. C’è da lottare per finire tra le prime quattro» Costone da applausi! Genova battuta. Prestazione top e terza vittoria di filaCOSTONE 60 GENOVA 44 COSTONE: Masciarelli 3, Zocca 8, Massari ne, Nasello 16, Paoli F. Jesi, tabù infranto: finalmente una big battuta86 JUVE CASERTA 78 GENERAL CONTRACTOR : Tamiozzo ne, Piccone 23, Bruno 5, Maglietti 2, Arrigoni 8, Palsson 23, Buscarini, Nicoli 11, Del Sole 2,... How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Argomenti più discussi: U19 battuta a Catanzaro nel finale. Luminati e Pentucci in azzurro; Focus BM/ Serie B Emoticon - Girone B: Latina continua a volare, la Pielle Livorno resta in testa. Ruggisce la Virtus Roma 1960, insegue a ruota la JuveCaserta - di Valerio Laurenti. Jesi, tabù infranto: finalmente una big battutaGENERAL CONTRACTOR : Tamiozzo ne, Piccone 23, Bruno 5, Maglietti 2, Arrigoni 8, Palsson 23, Buscarini, Nicoli 11, Del Sole 2, Toniato 12. All. Marcello Ghizzinardi ... ilrestodelcarlino.it VAI ALLIANZ Allianz Pazienza espugna Jesi: vittoria pesantissima, il sogno continuaUn successo che vale molto più dei due punti in classifica. L’Allianz Pazienza San Severo conquista il PalaTriccoli di Jesi con un netto 92-73, consolidando il quinto posto e rafforzando le proprie am ... statoquotidiano.it #Jesi - Cade in un pozzo di 7 metri: salvato un gatto - facebook.com facebook