Marchisio a sorpresa | Mi sorprende non vedere Del Piero oggi in società Io nella Juve? Perchè no? Vediamo…

In un'intervista recente, il calciatore ha commentato la sua assenza dalla società sportiva, evidenziando di essere sorpreso di non vedere presente l'ex compagno di squadra. Ha anche espresso un possibile interesse a far parte della società in futuro, lasciando intendere di essere aperto a valutare eventuali opportunità. Le sue parole hanno attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, suscitando discussioni sulla possibilità di un suo coinvolgimento nel club.