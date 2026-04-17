Marchisio a sorpresa | Mi sorprende non vedere Del Piero oggi in società Io nella Juve? Perchè no? Vediamo…
In un'intervista recente, il calciatore ha commentato la sua assenza dalla società sportiva, evidenziando di essere sorpreso di non vedere presente l'ex compagno di squadra. Ha anche espresso un possibile interesse a far parte della società in futuro, lasciando intendere di essere aperto a valutare eventuali opportunità. Le sue parole hanno attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, suscitando discussioni sulla possibilità di un suo coinvolgimento nel club.
Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Marchisio a sorpresa: «Mi sorprende non vedere Del Piero oggi in società. Io nella Juve? Perchè no? Vediamo.» Udinese, Runjaic in conferenza: «Il nostro obiettivo sono i 50 punti, sarebbe un bello step in avanti.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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