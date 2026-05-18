Benzina e bollette Meloni sfida Bruxelles | il piano per evitare la stangata
Il governo italiano ha annunciato che intende chiedere alla Commissione europea una modifica ai vincoli del Patto di stabilità, sostenendo che le spese per la crisi energetica e le misure di tutela dei consumatori dovrebbero essere escluse dai limiti stabiliti. La proposta arriva in un momento in cui il governo si confronta con aumenti dei prezzi di benzina e bollette, e la possibilità di attivare il programma Safe, destinato a sostenere le imprese e le famiglie, potrebbe essere compromessa se le deroghe non vengono estese.
L'Italia alza l'asticella del confronto con l'Ue e insiste: la deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma Safe da parte dell'Italia è a rischio. Giorgia Meloni stavolta lo ha messo nero su bianco in una. 🔗 Leggi su Today.it
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