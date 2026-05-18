Benzina e bollette Meloni sfida Bruxelles | il piano per evitare la stangata

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha annunciato che intende chiedere alla Commissione europea una modifica ai vincoli del Patto di stabilità, sostenendo che le spese per la crisi energetica e le misure di tutela dei consumatori dovrebbero essere escluse dai limiti stabiliti. La proposta arriva in un momento in cui il governo si confronta con aumenti dei prezzi di benzina e bollette, e la possibilità di attivare il programma Safe, destinato a sostenere le imprese e le famiglie, potrebbe essere compromessa se le deroghe non vengono estese.

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L'Italia alza l'asticella del confronto con l'Ue e insiste: la deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma Safe da parte dell'Italia è a rischio. Giorgia Meloni stavolta lo ha messo nero su bianco in una. 🔗 Leggi su Today.it

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