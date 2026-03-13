Villaricca e Qualiano sospensione dell’erogazione idrica | tecnici al lavoro sull’acquedotto regionale

A Villaricca e Qualiano i tecnici stanno lavorando sull’acquedotto regionale, causando la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua nelle due città. La misura è stata presa per permettere interventi di manutenzione e si prevede che il servizio venga ripristinato nel corso della giornata. La sospensione interessa le utenze domestiche e commerciali delle zone coinvolte.

Intervento urgente dei tecnici sull'acquedotto regionale a Villaricca: erogazione idrica sospesa fino a tarda giornata. Prosegue l'intervento dei tecnici dell'acquedotto regionale per riparare una consistente perdita che ha interessato la condotta principale nel Comune di Villaricca, causando la sospensione dell'erogazione idrica in alcune zone del territorio. Secondo quanto comunicato dagli uffici, il disservizio perdurerà ancora nelle prossime ore, ma è previsto che la situazione possa tornare alla normalità entro le 17 di oggi. Il sindaco di Qualiano, De Leonardis, ha confermato l'emergenza e ha invitato i cittadini a limitare l'uso dell'acqua fino al completo ripristino del servizio, assicurando che seguiranno aggiornamenti sullo stato dei lavori.