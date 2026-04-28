Pellezzano sospensione idrica programmata | le zone interessate

Martedì 28 aprile 2026, nel comune di Pellezzano, è prevista una sospensione dell’erogazione dell’acqua. La comunicazione ufficiale arriva dall’ente comunale, che informa i residenti che alcuni quartieri saranno interessati dall’interruzione. La sospensione è stata programmata e comunicata dall’azienda fornitrice di servizi idrici. Le zone coinvolte saranno soggette a interruzione temporanea dell’approvvigionamento durante tutta la giornata.

Pellezzano, sospensione idrica programmata nella giornata di martedì 28 aprile 2026. Il Comune informa la cittadinanza che, come comunicato da Ausino S.p.A. – Servizi Idrici Integrati, l’interruzione del servizio si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione sulla condotta adduttrice. La sospensione idrica è prevista a partire dalle ore 5:00 e durerà fino al graduale ripristino del servizio, atteso nelle ore successive al completamento dei lavori. Le zone interessate dalla sospensione idrica. Nel territorio comunale di Pellezzano potranno verificarsi mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Coperchia;. Capezzano;.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pellezzano, sospensione idrica programmata: le zone interessate Notizie correlate Leggi anche: Frosinone, sospensione idrica 5-6 marzo: ecco tutte le strade interessate Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica. Altri aggiornamenti Si parla di: Sospensione idrica 28 aprile in provincia di Salerno; Guasto alla condotta DN300 | stop all’acqua tra Ortona e Frisa. Sospensione idrica 28 aprile in provincia di SalernoDisagi in vista per diversi comuni della provincia di Salerno. È stata infatti programmata una sospensione dell’erogazione idrica per consentire ... zon.it