A meno di tre mesi dagli Europei di Funchal, le squadre si preparano per la fase finale della Division I della World Cup femminile a Rotterdam. La competizione vede diverse nazioni sfidarsi in un torneo che promette partite equilibrate e di alto livello. Le atlete sono arrivate nella città olandese per affrontare le prime giornate di gara, in attesa delle sfide decisive che decideranno le classifiche.

A meno di tre mesi di distanza dagli Europei di Funchal è il momento di tornare in acqua per un nuovo e prestigioso appuntamento internazionale. Si disputa a Rotterdam, da domani a mercoledì 6 maggio, la Division I di World Cup femminile. La formula del torneo, identica a quella della competizione maschile, propone due gironi da quattro squadre al termine dei quali le prime due classificate di ciascun gruppo staccheranno il pass per la Final Eight. Le formazioni qualificate si affronteranno poi in una seconda pool allo scopo di stabilire le posizioni di riferimento per la griglia dei quarti di finale. Terze e quarte classificate al termine della fase preliminare si fronteggeranno invece per contendersi quella quinta posizione che mette in palio l’ultimo pass per le Finals di Sydney.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rotterdam ospita la Division I di World Cup femminile: diversi gli scenari di una competizione equilibrata

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