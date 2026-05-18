Benevento festa chiusa | 200 persone in un locale senza licenza

Nella serata a Benevento, circa 200 persone sono state trovate in un locale senza licenza durante una festa. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno ispezionato l’edificio, trovando alcune uscite di emergenza che presentavano irregolarità. La polizia ha proceduto con i controlli, e il locale è stato chiuso sul posto. Non sono stati segnalati feriti o incidenti, ma la presenza di così tante persone senza autorizzazione ha sollevato immediatamente l’attenzione delle autorità.

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? Punti chiave Come hanno fatto 200 persone a entrare senza licenza?. Cosa hanno trovato i vigili del fuoco nelle uscite di emergenza?. Perché l'ASL ha sequestrato 20 kg di cibo nel locale?. Chi dovrà rispondere delle irregolarità insieme al titolare?.? In Breve Sequestrati 20 kg di alimenti privi di tracciabilità dall'ASL durante il controllo.. DJ denunciato per riproduzione musica senza autorizzazioni SIAE.. Vigili del Fuoco rilevano uscite di emergenza ostruite per oltre 200 persone.. Indagini in corso presso la periferia di Benevento con coinvolgimento Ispettorato Lavoro.. La Polizia di Stato ha interrotto una serata con oltre 200 persone in un locale della periferia beneventana, denunciando il titolare per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo privo delle necessarie autorizzazioni e dell’agibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, festa chiusa: 200 persone in un locale senza licenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz in discoteca a Bari, 500 persone in un locale con capienza da 200: scatta revoca autorizzazioneLe verifiche effettuate da Polizia di Stato e vigili hanno permesso, inoltre, di rilevare ulteriori irregolarità sul piano di evacuazione La Polizia... Festa abusiva con oltre 200 persone: serata interrotta, denunciato il titolareTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un locale adibito a pubblico spettacolo per... Festa Benevento, gli uomini di Floro Flores conquistano anche la SupercoppaEra uno spareggio per vincere la Supercoppa di C, con Vicenza e Benevento a pari punti nel girone. Non c'è stata storia: la Strega è scesa in campo al Romeo Menti per alzare il trofeo, in una partita ... rainews.it Serie C, si è chiusa la 34ª giornata: l'Ascoli riapre il campionato, festa rimandata per il BeneventoSi è chiusa la 34ª giornata di Serie C e le sorprese non sono mancata: se nel Girone A il Vicenza è ormai matematicamente campione, nel Girone C il Benevento ha dovuto rimandare la festa dopo il ... tuttomercatoweb.com