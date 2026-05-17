Festa abusiva con oltre 200 persone | serata interrotta denunciato il titolare

Da anteprima24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata, nel corso di un controllo, sono state riscontrate più di 200 persone presenti in un locale aperto senza licenza. La festa è stata immediatamente interrotta e il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver aperto un luogo di pubblico spettacolo senza autorizzazione. La Polizia di Stato ha gestito l’intervento e ha proceduto con le azioni previste dalla legge. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni aggiuntive è stato comunicato.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un locale adibito a pubblico spettacolo per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Giunti presso un locale sito nell’immediata periferia del capoluogo sannita per effettuare degli accertamenti, gli operatori della Squadra Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Benevento unitamente a personale della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, oltre agli incaricati dell’ASL, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della SIAE, notavano immediatamente la presenza di oltre 200 avventori che prendevano parte ad un evento danzante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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