Festa abusiva con oltre 200 persone | serata interrotta denunciato il titolare

Durante una serata, nel corso di un controllo, sono state riscontrate più di 200 persone presenti in un locale aperto senza licenza. La festa è stata immediatamente interrotta e il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver aperto un luogo di pubblico spettacolo senza autorizzazione. La Polizia di Stato ha gestito l’intervento e ha proceduto con le azioni previste dalla legge. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni aggiuntive è stato comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui