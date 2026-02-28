Blitz in discoteca a Bari 500 persone in un locale con capienza da 200 | scatta revoca autorizzazione

La Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno effettuato un controllo in una discoteca di Bari, dove si trovavano circa 500 persone in un locale con una capienza massima di 200. Durante l'operazione sono stati verificati il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla capacità dei locali. In seguito ai controlli, è stata decisa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Le verifiche effettuate da Polizia di Stato e vigili hanno permesso, inoltre, di rilevare ulteriori irregolarità sul piano di evacuazione La Polizia di Stato e la Locale hanno effettuato controlli in una discoteca di Bari nell'ambito di verifiche sulla sicurezza dei luoghi e, in particolare, il rispetto delle norme in vigore sulla capienza e il riempimento delle strutture. In particolare, gli agenti hanno scoperto un locale sovraffollato di clienti: al momento dei controlli, nella discoteca vi erano oltre 500 avventori, a fronte di una capienza massima di 200. Le verifiche hanno permesso, inoltre, di rilevare ulteriori irregolarità sul piano di evacuazione: gli agenti hanno rilevato l’apertura, in prossimità della console del DJ, di un varco che conduce a un cortile pertinenziale, realizzato in assenza di autorizzazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Napoli, blitz nel noto club: oltre il doppio della capienza. Chiusa discoteca sul lungomareBlitz di Carabinieri e Polizia Municipale in un noto club sul lungomare di Napoli, attività sequestrata.

Bari, discoteca da 200 posti chiusa per gravi violazioni: ecco quanti clienti c’erano all’internoÈ stata disposta la revoca della licenza a una discoteca di Bari dopo che sono state riscontrate gravi irregolarità durante un controllo...

Approfondimenti e contenuti su Blitz.

Temi più discussi: Gubbio, blitz in discoteca: denunciato il titolare. Maxi multa; Blitz nei locali dell’Altopiano: droga, rissa e carenze antincendio, sospesa la licenza di una discoteca; Discoteche, uscite di sicurezza ostruite e mancanza di certificazioni. Blitz della polizia a Genova; Blitz in discoteca, riscontrate varie irregolarità | Denunciato titolare e sanzioni per quasi 20mila euro.

Gubbio, blitz in discoteca: denunciato il titolare. Maxi multaBlitz in una discoteca di Gubbio. Le forze dell’ordine hanno compiuto un’ispezione nel locale all’esito della quale hanno denunciato il rappresentate legale della società, un 37enne originario di Gual ... umbria24.it

Discoteca abusiva, blitz della polizia in piena festa con 500 persone: locale privo di verifiche di sicurezza e antincendioLa struttura, situata ad Isola del Liri, è stata sequestrata e i titolari sono stati denunciati all'autorità giudiziaria ... tunews24.it

Blitz dei vigili nel quartiere torinese di Vanchiglia: serrande abbassate per 4 minimarket - facebook.com facebook

Blitz antidroga a Cassano allo Ionio, la polizia sequestra eroina e cocaina. Rinvenuti 60 grammi di sostanze stupefacenti tra le palazzine popolari di Doria #ANSA x.com