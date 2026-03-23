Arresto per droga a Cassino il giudice dispone la scarcerazione dei tre ventenni
Tra le decisioni del Gip, nessuna misura per T.M., assistito dall’avvocato Vittorio Salera Davanti al Gip, Claudio Marcopido, sono comparsi G.L, P.M e T.M., assistiti dai rispettivi difensori. Il giudice, dopo aver esaminato gli atti, ha deciso per la rimessa in libertà di tutti e tre, adottando però misure differenti. Per G.L e P.M, difesi dagli avvocati Mariano Giuliano e Veronica Salera, è stato disposto l’obbligo di firma, misura cautelare che consente loro di restare in libertà ma sotto controllo. Nessun provvedimento restrittivo, invece, per T.M., difeso dall’avvocato Vittorio Salera: nei suoi confronti il giudice ha escluso la presenza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa, disponendone l’immediata liberazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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