A Torino, un giovane di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver truffato un’anziana fingendosi un carabiniere e cercando di controllare il suo oro. La vittima aveva ricevuto una finta comunicazione e, sotto minaccia, aveva consegnato alcuni oggetti di valore. La polizia ha identificato e fermato il ragazzo, che aveva utilizzato una targa clonata per mettere in atto la truffa.

Eseguito un arresto per truffa aggravata ai danni di una persona anziana nel quartiere Cenisia di Torino: un giovane italiano di 21 anni è stato fermato dopo aver tentato di raggirare una donna con il metodo del “finto appartenente alle Forze dell’Ordine”. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da parte del figlio della vittima. La segnalazione e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una telefonata di allarme giunta alla Centrale Operativa della Questura di Torino. Un uomo ha segnalato un tentativo di truffa in corso ai danni della madre anziana, residente in via Fratelli Bandiera, nel quartiere Cenisia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finta targa clonata per truffare un'anziana a Torino, in fumo il piano del malvivente: arrestato

“La targa dell’auto è stata clonata”, si finge carabiniere e tenta di truffare una donnaLucca, 18 marzo 2026 – Il finto carabiniere, la macchina clonata e usata per una rapina in gioielleria, il controllo nell’abitazione della donna.

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