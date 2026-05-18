Ben Farhat rifiuta di andare ai Mondiali il CT della Tunisia | Mi ha chiamato il padre per dirmelo
Il CT della nazionale tunisina aveva deciso di convocare un calciatore per i prossimi Mondiali, ma ha ricevuto una telefonata dal padre del giocatore che ha comunicato il rifiuto da parte dell’interessato. L'allenatore ha riferito che il padre di Ben Farhat gli ha spiegato la decisione del figlio di non partecipare alla competizione. La scelta di non prendere parte al torneo è stata comunicata direttamente dall’entourage del calciatore, senza ulteriori spiegazioni ufficiali.
Il CT della Tunisia Sabri Lamouchi aveva intenzione di inserire Louey Ben Farhat nell'elenco dei convocati per i Mondiali, ma ha ricevuto una telefonata dal padre del calciatore che gli comunicava il rifiuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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