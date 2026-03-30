Il CT della Bosnia Barbarez onesto | Pronti a parcheggiare l’autobus per andare ai Mondiali

Il commissario tecnico della nazionale di calcio della Bosnia ha dichiarato che sono pronti a mettere a disposizione un autobus per raggiungere i Mondiali. La squadra si sta preparando per la partita di qualificazione più importante degli ultimi anni, con determinazione e senza mostrare timori. La squadra si sta concentrando sugli impegni imminenti in vista della fase finale del torneo.

La Bosnia si prepara alla sfida più importante degli ultimi anni con uno spirito combattivo e senza paura. Alla vigilia della finale dei playoff contro l’Italia, il commissario tecnico Sergey Barbarez ha parlato con grande sincerità in conferenza stampa, lasciando intendere quale potrebbe essere l’atteggiamento della sua squadra. Il tecnico bosniaco ha usato una metafora chiara per descrivere l’approccio alla partita: “Se andremo in vantaggio, parcheggeremo l’autobus davanti alla nostra porta. Se invece subirà gol l’Italia, lo porteremo davanti alla loro”. Un modo diretto per spiegare che la Bosnia è pronta ad adattarsi all’andamento della gara pur di inseguire la qualificazione ai Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Bosnia Italia, quanti dubbi per il ct Barbarez! In due rischiano in vista della finale playoff contro gli azzurri! Le ultimeCalciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal... Bosnia-Italia, Barbarez: "Parcheggeremo un autobus davanti alla porta"Durante la conferenza stampa di vigilia della finale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il ct della Bosnia Sergej Barbarez accende così...