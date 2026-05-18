Belve Crime Francesca Fagnani intervista Raffaele Sollecito
Martedì 19 maggio alle 21 torna “Belve Crime”, lo show ideato e condotto da Francesca Fagnani. La seconda puntata prevede quattro interviste, tra cui quella a Raffaele Sollecito. La trasmissione si concentra su figure coinvolte in vicende legali e giudiziarie, offrendo approfondimenti attraverso le interviste. La puntata sarà trasmessa in prima visione e sarà disponibile anche in streaming. La conduttrice intervisterà anche altre persone legate a casi di cronaca, senza anticiparne i contenuti.
Torna “Belve Crime”, ideato e condotto da Francesca Fagnani. Quattro le interviste della seconda puntata – in onda martedì 19 maggio alle 21.20 su Rai 2 – tra cui quella a Raffaele Sollecito, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007, quando venne uccisa la studentessa Meredith Kercher, e assolto in via definitiva nel 2015. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. A “Belve Crime”, prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle, Fagnani intervista ogni settimana colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini, per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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