Belve Crime Francesca Fagnani intervista Raffaele Sollecito

Martedì 19 maggio alle 21 torna “Belve Crime”, lo show ideato e condotto da Francesca Fagnani. La seconda puntata prevede quattro interviste, tra cui quella a Raffaele Sollecito. La trasmissione si concentra su figure coinvolte in vicende legali e giudiziarie, offrendo approfondimenti attraverso le interviste. La puntata sarà trasmessa in prima visione e sarà disponibile anche in streaming. La conduttrice intervisterà anche altre persone legate a casi di cronaca, senza anticiparne i contenuti.

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