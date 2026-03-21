Ritorna Belve Crime | Raffaele Sollecito sarà ospite del format di Francesca Fagnani

Raffaele Sollecito sarà ospite di Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai2 questa primavera. Il format si dedica ai casi di cronaca che hanno attirato l'attenzione del pubblico, approfondendo le vicende giudiziarie e i protagonisti coinvolti. La puntata si inserisce in una stagione in cui il programma si propone di analizzare eventi di grande risonanza pubblica.

Questa primavera torna su Rai2 Belve Crime, il format ideato da Francesca Fagnani e dedicato ai casi di cronaca che hanno segnato l'opinione pubblica. Ospite di questa nuova edizione sarà Raffaele Sollecito e con lui si parlerà dell'omicidio di Meredith Kercher. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Belve Crime, novità per Francesca Fagnani dopo le polemiche e il rinvioDopo settimane di voci, polemiche e attese, arrivano finalmente novità concrete su Belve Crime, lo spin-off del celebre programma condotto da... Leggi anche: Francesca Fagnani dallo sgabello di Belve alle sfilate: debutta alla Paris Fashion Week Contenuti utili per approfondire Ritorna Belve Crime Discussioni sull' argomento Belve, Francesca Fagnani raddoppia: lo sgabello si apre anche ai NIP e la striscia provini diventa fissa. Torna anche il format Crime....; ‘Belve’ torna il 7 aprile per 8 puntate. E i provini di gente comune diventano ‘striscia’. Belve Crime, cambio di programmazione: lo spin off di Francesca Fagnani in onda dopo le vacanze di NataleTorna dopo il successo della prima edizione Belve Crime. Lo spin-off condotto da Francesca Fagnani sarà trasmesso dopo le vacanze di Natale con due puntate speciali. La giornalista parlerà con alcuni ... ilmessaggero.it Belve Crime, novità per Francesca Fagnani dopo le polemiche e il rinvioDopo settimane di voci, polemiche e attese, arrivano finalmente novità concrete su Belve Crime, lo spin-off del celebre programma condotto da Francesca Fagnani. Secondo Dagospia, la giornalista romana ... dilei.it Francesca Fagnani: Torna con " Belve" la trasmissione in versione primaverile. Dal prossimo 8 aprile, gli spettatori potranno assistere per 8 puntate nel prime time del martedì di Rai2. Tra i nuovi appuntamenti , cinque dovrebbero essere dedicate alla versione facebook