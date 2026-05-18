Belluno 250 piccoli ciclisti conquistano le strade a Bimbimbici

A Belluno, ieri, circa 250 bambini hanno partecipato all’evento Bimbimbici, pedalando attraverso le strade della città. L’organizzazione ha previsto specifiche misure per la sicurezza dei partecipanti più giovani, che hanno potuto muoversi in un percorso delimitato e monitorato. La presenza di volontari e agenti ha assicurato il controllo del traffico e la protezione dei ciclisti durante l’intera manifestazione. I bambini hanno pedalato in gruppo lungo i percorsi predisposti, sotto l’occhio vigile di chi si è occupato di garantire la loro incolumità.

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