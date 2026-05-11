? Domande chiave Come cambieranno i percorsi casa-scuola dopo questa mobilitazione?. Cosa prevede il percorso speciale per i più piccoli?. Perché l'evento punta a combattere l'isolamento digitale dei giovani?. Chi garantirà la sicurezza stradale durante la pedalata nel centro?.? In Breve Ritrovo ore 9:00 al Parco Città di Bologna con partenza alle 9:45.. Percorso tra via Cavarzano e centro storico con rientro ore 10:45.. Merenda biologica NaturaSì e gazebo informativo ULSS 1 Dolomiti durante l'evento.. Iniziativa legata al progetto Mi connetto di meno del gruppo Patti bellunesi.. Domenica 17 maggio 2026, il Parco Città di Bologna di Belluno ospiterà la grande festa nazionale Bimbimbici per promuovere la mobilità sostenibile e l’autonomia dei più piccoli attraverso la bicicletta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno in sella: Bimbimbici per una città sicura e a misura di bimbo

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