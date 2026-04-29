BimBimBici 2026 a Modena le strade tornano dei bambini per un giorno

Il 9 maggio 2026 si terrà a Modena la venticinquesima edizione di BimBimBici, un evento nazionale che coinvolge bambini e bambine in un'uscita in strada per chiedere spazi più adeguati alla loro presenza. In questa giornata, le vie cittadine vengono temporarily chiuse al traffico motorizzato, consentendo ai più piccoli di muoversi in sicurezza e di vivere un momento di libertà e partecipazione attiva.

BimBimBici in programma per il 9 Maggio 2026, la 25ª edizione dell'evento nazionale in cui bambine e bambini scendono in strada per chiedere città a loro misura.https:fiabitalia.iteventibimbimbici-2026ore 10-12 - percorsi senza rotelle e prove bici cargo con la Cargoteca, al Parco Novi sad.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate 15 marzo 2026: i bambini tornano a scuola tra le macerieLa domenica del 15 marzo 2026 segna una svolta decisiva: i bambini israeliani, dopo due settimane di vita nei rifugi, stanno per tornare alle aule... Leggi anche: A Monza tornano le bancarelle: tutte le strade chiuse (per una giornata)