Beccato con marijuana e contanti | scatta l' arresto
Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Scafati con marijuana e denaro contante. Le forze dell’ordine hanno deciso di procedere con l’arresto, a seguito di un controllo. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. La vicenda riguarda una presunta attività di spaccio. L’uomo, identificato con le iniziali C.M., è stato portato in caserma.
Un uomo, C.M le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri a Scafati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione, i militari dell'Arma lo hanno trovato in possesso di circa 260 grammi di marijuana, ma anche di 290 euro in contanti, verosimile.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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