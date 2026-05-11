Beccato con marijuana e contanti | scatta l' arresto

Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Scafati con marijuana e denaro contante. Le forze dell’ordine hanno deciso di procedere con l’arresto, a seguito di un controllo. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. La vicenda riguarda una presunta attività di spaccio. L’uomo, identificato con le iniziali C.M., è stato portato in caserma.

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