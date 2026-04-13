Minorenne beccato dai carabinieri con 30 grammi di hashish e una dose di cocaina | arrestato

Un minorenne di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di una compagnia locale per aver detenuto circa 30 grammi di hashish e una dose di cocaina. L'operazione si è svolta in un'area della città, dove i militari hanno trovato lo stupefacente durante un controllo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.