Minorenne beccato dai carabinieri con 30 grammi di hashish e una dose di cocaina | arrestato
Un minorenne di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di una compagnia locale per aver detenuto circa 30 grammi di hashish e una dose di cocaina. L'operazione si è svolta in un'area della città, dove i militari hanno trovato lo stupefacente durante un controllo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di piazza Dante per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto al termine di un’attività info-investigativa che aveva già portato i militari a monitorare i comportamenti del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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