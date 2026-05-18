Beauty history | Leocrema 100 anni di coccole per la pelle

Leocrema compie 100 anni, un secolo durante il quale ha prodotto e distribuito prodotti dedicati alla cura della pelle. Dal 1926, il marchio ha mantenuto una presenza costante nel mercato italiano, introducendo innovazioni e adattandosi ai cambiamenti nel settore della cosmetica. La sua storia si sviluppa attraverso diverse fasi di sviluppo e rinnovo, mantenendo sempre un focus sulla cura e sulla protezione della pelle delle famiglie italiane. Oggi, il marchio celebra un secolo di attività nel campo della bellezza e della cura personale.

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