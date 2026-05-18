Beauty history | Leocrema 100 anni di coccole per la pelle
Leocrema compie 100 anni, un secolo durante il quale ha prodotto e distribuito prodotti dedicati alla cura della pelle. Dal 1926, il marchio ha mantenuto una presenza costante nel mercato italiano, introducendo innovazioni e adattandosi ai cambiamenti nel settore della cosmetica. La sua storia si sviluppa attraverso diverse fasi di sviluppo e rinnovo, mantenendo sempre un focus sulla cura e sulla protezione della pelle delle famiglie italiane. Oggi, il marchio celebra un secolo di attività nel campo della bellezza e della cura personale.
Per festeggiare questo traguardo, lancia il Leocrema100 Tour in giro per l'Italia, il contest social Messaggi d'Amore e un progetto di responsabilità sociale con l'atleta paralimpica Monica Boggioni. Attività vicine alle persone, che dimostrando come la bellezza possa essere autentica, inclusiva e con un impatto positivo sulla società. Prima di scoprire di che cosa si tratta, scopriamo le tappe principali che hanno reso il brand un alleato che non delude. Leocrema le origini Nasce in Germania, a Dresda, capitale dello stato federato della Sassonia, nel 1926, da un’azienda legata all’inventore del dentifricio Chlorodont. In... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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