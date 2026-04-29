Make-up gratis e consigli per la pelle | in Gae Aulenti arriva il ' beauty point' aperto a tutti
Fino a venerdì 1° maggio, in piazza Gae Aulenti si tiene un evento dedicato alla cura della pelle e al trucco. Un punto di bellezza aperto a tutti offre consulenze personalizzate e sessioni di make-up gratuite, organizzate dall’azienda Lovrén. L’iniziativa mira ad attirare curiosi e appassionati di skincare e hair care, creando un’occasione per ricevere consigli e provare prodotti senza costi.
Consulenze personalizzate e sessioni di make-up: fino a venerdì 1° maggio in piazza Gae Aulenti il beauty point di Lovrén accoglie gratuitamente curiosi e appassionati di skincare e hair care.Un tour internazionale in nome della bellezzaL’iniziativa itinerante lanciata dal brand di beauty offre.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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