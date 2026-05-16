Anticipazioni Beautiful dal 17 al 23 maggio 2026 | Poppy arrestata per omicidio

Da anticipazionitv.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate di Beautiful tra il 17 e il 23 maggio 2026, Poppy verrà arrestata con l’accusa di omicidio. La vicenda si svilupperà nel corso di diversi episodi, coinvolgendo personaggi principali della soap. La notizia si diffonderà tra gli spettatori e influenzerà le dinamiche tra i protagonisti della soap opera. La serie continuerà a seguire le ripercussioni di questa accusa sui rapporti tra i personaggi coinvolti e sulle vicende che si svolgono nel centro delle trame.

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Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 17 al 23 maggio 2026, Poppy si troverà in una situazione drammatica. La donna verrà arrestata con l’accusa di omicidio, mentre Katie inizierà a nutrire sospetti sempre più forti nei suoi confronti. La tensione tra i personaggi aumenterà, portando a colpi di scena inaspettati. Poppy nei guai: l’accusa di omicidio. Beautiful, Brooke seduce Ridge per fermare Steffy: anticipazioni americane Durante la settimana, il clima si farà teso quando Poppy verrà accusata di aver ucciso Tom Starr e Hollis. La polizia agirà rapidamente, lasciando tutti senza parole. La scoperta di lettere compromettenti nello zaino di Tom potrebbe rivelarsi decisiva per il suo arresto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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