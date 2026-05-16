Anticipazioni Beautiful dal 17 al 23 maggio 2026 | Poppy arrestata per omicidio

Nelle puntate di Beautiful tra il 17 e il 23 maggio 2026, Poppy verrà arrestata con l’accusa di omicidio. La vicenda si svilupperà nel corso di diversi episodi, coinvolgendo personaggi principali della soap. La notizia si diffonderà tra gli spettatori e influenzerà le dinamiche tra i protagonisti della soap opera. La serie continuerà a seguire le ripercussioni di questa accusa sui rapporti tra i personaggi coinvolti e sulle vicende che si svolgono nel centro delle trame.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui