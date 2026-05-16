Beautiful anticipazioni dal 17 al 23 maggio 2026 | Poppy arrestata per gli omicidi di Tom e Hollis

Nelle puntate di Beautiful in programma dal 17 al 23 maggio 2026, si scopre che Poppy viene arrestata con l’accusa di aver ucciso Tom e Hollis. La vicenda si sviluppa all’interno di un contesto in cui le indagini sugli omicidi avvenuti nel giardino sembrano concentrarsi sempre più sulla protagonista. Le trame si concentrano sui risvolti delle accuse e sulle implicazioni di questa accusa per i vari personaggi coinvolti nella vicenda.

© US Mediaset Nei prossimi episodi di Beautiful, il cerchio sugli omicidi di Tom e Hollis, avvenuti a Il Giardino, sembra stringersi attorno a Poppy. Dopo aver ritrovato lo zainetto di Tom tra le cose della nuova compagna di Bill, Katie si convince infatti della colpevolezza di Poppy e fa in modo che venga arrestata. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da domenica 17 a sabato 23 maggio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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