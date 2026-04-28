Beautiful anticipazioni al 9 maggio | Katie accusa Poppy

Nelle puntate di Beautiful in programma dal 3 al 9 maggio, si svolge un confronto tra Katie e Poppy. Katie accusa Poppy di essere coinvolta nelle morti per overdose di Tom e Hollis. La vicenda si sviluppa attraverso questa accusa, senza ulteriori dettagli sulla posizione delle altre persone coinvolte. La storyline si concentra sull'interazione tra i personaggi e sull'accusa mossa da Katie.

Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 maggio. Katie accusa Poppy di essere coinvolta nelle morti per overdose di Tom e Hollis. Prima dello shooting per la nuova campagna della linea “Brooke’s Bedroom”, Ridge e Hope cercano di incoraggiare una Brooke insicura. Da sempre volto simbolo della collezione, Brooke è molto amata dal pubblico, che attende con entusiasmo il suo ritorno. Steffy, però, sostiene che sia arrivato il momento di cambiare approccio. Brooke condivide in parte questo dubbio, temendo che l’età possa limitare l’impatto della sua immagine nel rilancio della linea, continuano le anticipazioni di Beautiful. Ridge, invece, è convinto del contrario: per lui, Brooke rappresenta la prova che il fascino autentico non svanisce con il tempo, anzi diventa ancora più intenso.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 9 maggio: Katie accusa Poppy Notizie correlate Beautiful, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Brooke conquista Montecarlo, Poppy viene arrestataLa settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 di Beautiful si preannuncia esplosiva. Beautiful, anticipazioni 7 aprile 2026: Poppy ripensa al litigio con Tom, lei non sa che è mortoNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026, su Canale 5. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Beautiful, le trame dal 20 al 26 aprile 2026; Beautiful, anticipazioni 13-18 aprile 2026: Thomas provoca Hope, Steffy e Finn si ritrovano; Beautiful, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: la morte di Hollis travolge Deacon; Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 aprile 2026: Thomas provoca Hope, il fidanzamento con Paris alla festa del 4 luglio. Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2026Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 3 a sabato 9 maggio 2026 Prima dello shooting per la nuova campagna della linea Brooke’s Bedroom, Ridge e Hope cercano di incoraggiare ... msn.com Anticipazioni Beautiful, trame dal 4 al 10 maggio 2026Cosa aspettarsi dai prossimi episodi di Beautiful in onda la settimana dal 4 al 10 maggio su Canale 5? Prosegue in prima visione assoluta la programmazione della longeva soap opera statunitense creata ... tvserial.it Pedra Longa Comune di Baunei (NU) Foto di @france_martucci #pedralonga #baunei #sardegna #rocce #foto #mare #beautiful #top #best #photography - facebook.com facebook