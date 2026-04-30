Beautiful anticipazioni 30 aprile 2026 | Katie rovina l’atmosfera tra Bill e Poppy teme che…

Oggi, giovedì 30 aprile 2026, va in onda un nuovo episodio di Beautiful su Canale 5, caratterizzato da sviluppi importanti tra i personaggi principali. Katie interviene e crea tensione tra Bill e Poppy, suscitando preoccupazioni per il loro rapporto. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena che influenzeranno le dinamiche tra i protagonisti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 30 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che la storia d'amore tra Bill e Poppy procede a gonfie vele, da quando lui ha scoperto che Luna è sua figlia si sta godendo la sua nuova famiglia ed è davvero felice. A casa Spencer Poppy e Bill vivranno un momento idilliaco ma l'inaspettato arrivo di Katie rovinerà inevitabilmente l'atmosfera. Il motivo? Perché la Logan apparirà non poco preoccupata. Il fatto che Bill abbia accolto così velocemente nella sua vita Poppy e sua figlia rende la sorella di Brooke alquanto agitata perché teme che l'equilibrio del figlio Will possa compromettersi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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